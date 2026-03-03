Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, gıda fiyatlarındaki yükselişin geçici olduğunu vurgularken, petrol fiyatlarındaki artışın etkilerini sınırlamak için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubatta tüketici fiyatları yıllık bazda %31,53 artış gösterdi.

Gıda fiyatlarındaki artış geçici etki yaratıyor

Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretmesi, yıllık enflasyonda geçici bir yükselişe yol açtı” ifadelerini kullandı. Şimşek, son iki ayda kaydedilen gıda fiyatlarındaki yüksek artışların önümüzdeki dönemde hava koşullarına bağlı olarak telafi edilmesini beklediklerini aktardı.

“Savaş kaynaklı yükselen..."

Şimşek, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol ve enerji fiyatlarında meydana gelen artışa da değindi. Bakan, “Savaş kaynaklı yükselen enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak için önlemler üzerinde çalışıyoruz” dedi.

TÜİK verileri ne dedi?

TÜİK’in verilerine göre, şubat ayında yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) yıllık bazda %25,6 yükseldi. Aylık bazda TÜFE %2,96, Yİ-ÜFE %2,43 artış gösterdi. TÜFE, Aralık 2025’e göre %7,95, geçen yılın aynı ayına kıyasla %31,53 artarken, Yİ-ÜFE’de Aralık 2025’e göre %5,16, yıllık artış %27,56 oldu.

Kira artış oranı belirlendi

Şubat enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, mart ayında uygulanacak kira artış oranı da belli oldu. Ev ve iş yerleri için belirlenen yeni artış oranı %33,39 olarak açıklandı.