Son Mühür - Fenerbahçe'de başkanlık değişiminin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun durumu merak konusu haline gelmişti. Eski başkan Ali Koç döneminde göreve başlayan İtalyan teknik adamın, Sadettin Saran yönetiminde kalıp kalmayacağı bir süre belirsizliğini sürdürdü.

Futbolcular da destekledi

Sabah’ın haberine göre, sarı-lacivertli futbolcular teknik direktör Domenico Tedesco’dan duydukları memnuniyeti doğrudan yönetime iletti. Oyuncuların çoğunluğu, “Tedesco ile çok iyi bir iletişimimiz var” mesajını verdi. Bu geri bildirimlerin ardından Başkan Sadettin Saran, hiç tereddüt etmeden “Tedesco ile devam ediyoruz” kararını aldı. Bu adımla birlikte, takım içindeki uyumun korunması ve teknik heyet ile oyuncular arasındaki pozitif ortamın sürdürülmesi hedefleniyor.

İsmail Yüksek öve öve bitiremedi

Fenerbahçe’nin önemli oyuncularından İsmail Yüksek, Nice maçı öncesinde yaptığı açıklamada teknik direktör Tedesco’ya övgü dolu sözler söyledi. Yüksek, "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor" ifadelerini kullandı.