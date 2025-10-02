Cristiano Ronaldo’nun 2025 yılında ulaştığı toplam servet, farklı kaynakların analizlerine göre 850 milyon euroyu buluyor. Bu rakam, futbolculuktan elde ettiği gelirlerin yanı sıra CR7 markası, sponsorluk anlaşmaları, yatırımlar ve iş ortaklıklarının da dahil olduğu geniş bir portföyün sonucunda oluştu. Ronaldo, saha içinde yılda yaklaşık 200 milyon euro kazanıyor ve Nike, Tag Heuer, Louis Vuitton gibi markalardan toplamda yıllık 150 milyon eurodan fazla sponsorluk geliri elde ediyor.

CR7 Markası ve Yatırımlar

Portekiz İdare ve Pazarlama Enstitüsü’nün yayımladığı rapora göre Ronaldo’nun CR7 markası, 2025’te 850 milyon euro değerine ulaştı. Marka, moda, gayrimenkul, otel yatırımları ve global medya işbirlikleriyle uluslararası ölçekte büyük bir değer taşıyor. Ronaldo, Avrupa, Asya ve Latin Amerika’da oteller ve lüks mülklerle yatırım portföyünü genişletiyor. Lüks saat platformu Chrono24’te ve Portekiz’in önde gelen medya ve porselen şirketlerinde hisse sahibi.

Yıllık Gelir ve Forbes Sıralaması

Ronaldo, 2025 yılında Forbes’un en çok kazanan sporcular listesinde 275 milyon dolarlık yıllık gelirle zirvede yer aldı. Sadece futbol kariyerinden değil, reklam ve sponsorluklardan da büyük kazanç sağlıyor. Kariyer kazancı ise toplamda 1,24 milyar dolara ulaşmış durumda. Yıllık maaşı ise Al Nassr’dan aldığı rekor seviyedeki ödeme sayesinde dünyada futbolcular arasında ilk sırada.

Sonuç olarak, Cristiano Ronaldo’nun 2025’te serveti 850 milyon euro değerinde ve yıllık gelirleriyle futbol ve iş dünyasının en çok kazanan ve en etkili isimleri arasında yer alıyor. Sahadaki başarısı ve saha dışındaki girişimci kimliğiyle ekonomi, spor ve popüler kültürde önemli bir figür olmayı sürdürüyor.