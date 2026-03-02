Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aygül Güzel, ofis ortamında biriken toz ve kapalı alan hava kalitesinin sanılandan çok daha önemli olduğunu belirtti.

Halı lifleri, yazıcı tonerleri, klima filtrelerinde biriken partiküller ve yetersiz havalandırmanın solunum yolları üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini ifade eden Prof. Dr. Güzel, özellikle kronik akciğer hastalarının ofis ortamındaki tozlara karşı daha hassas olduğuna dikkat çekti.

Alerji ve astım hastaları daha fazla etkileniyor

Ofis tozlarının hassas bünyelerde ciddi şikâyetlere yol açabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Güzel, şu ifadeleri kullandı:

“Toz maruziyeti alerjik bireylerde gözlerde yanma, kaşıntı, burun akıntısı, boğazda tahriş gibi yakınmalara neden olabilir. Astım hastalarında ise nefes darlığı, hırıltı, öksürük ve göğüste baskı hissi gibi şikayetler ortaya çıkabilir.

Hatta astım alevlenmelerinin önemli nedenlerinden biri ofis ortamındaki tozlardır. Ayrıca KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde de belirtiler artabilir. Tozlar akciğerde inflamasyona yol açarak hastalığın şiddetini artırabilir, iyileşme sürecini geciktirebilir.”

Ofiste artan şikayetlere dikkat

Prof. Dr. Güzel, ortam kaynaklı solunum problemlerine işaret eden önemli bir klinik detayı da paylaştı:

“Eğer bir kişi ofis ortamında şikayetlerinin arttığını, evde ya da tatilde bu şikayetlerin azaldığını söylüyorsa, bu durum ortam kaynaklı bir solunum problemi olduğunu düşündürmelidir.”

Sağlıklı ofis ortamı için öneriler

Ofislerde solunum sağlığını korumak için alınması gereken önlemlere değinen Prof. Dr. Güzel, şu uyarılarda bulundu:

“Ofisler düzenli ve etkin şekilde havalandırılmalı. Zeminde halı ve kilim gibi toz tutan kaplamalar tercih edilmemeli.

Mobilyaların kuru bez yerine nemli bezle temizlenmesi toz birikimini azaltırken, klimaların filtreleri de düzenli olarak değiştirilip temizlenmesi önem sarf ediyor.

Yazıcı, fotokopi ve toner cihazlarının çalışma alanlarından ayrı bir bölümde bulundurulması daha doğru olacaktır.

Bu önlemler, ofis ortamında toz birikimini azaltarak çalışanların solunum sağlığını korumada büyük önem taşır.”