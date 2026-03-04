Türkiye’de obezite, halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre fazla kilo ve obezite oranlarının yüksekliği dikkat çekiyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, ülkede fazla kilolu ve obez bireylerin oranının oldukça yüksek seviyelere ulaştığını belirtti.

Demirkol, "Türkiye’de yapılan değerlendirmelerde fazla kilolu ve obez oranının toplamda yüzde 66 olduğunu tespit ettik. Bu da her 3 vatandaşımızdan 2’sinin olması gereken kilonun üzerinde olduğunu gösteriyor" dedi.

Vücut kitle indeksi için kritik sınırlar

Uzmanlar, obezitenin tespiti için vücut kitle indeksinin önemli bir ölçüt olduğuna dikkat çekiyor. Sağlıklı bir bireyde bu değerin 25’in altında olması gerektiğini ifade eden Demirkol, kilo sınıflandırmasını şöyle açıkladı:

"Vücut kitle indeksi 25’in altında olan bireyleri sağlıklı kabul ediyoruz. Eğer bu değer 25 ile 30 arasında ise fazla kilolu, 30’un üzerinde ise obez, 35’in üzerinde ise morbid obez tanımını tıbbi olarak kullanıyoruz."

Hareketsiz yaşam ve hazır gıdalar riski artırıyor

Obezitenin ortaya çıkmasında yaşam tarzı büyük rol oynuyor. Özellikle hareketsiz yaşam biçimi ve sağlıksız beslenme alışkanlıkları risk faktörlerinin başında geliyor.

Demirkol, "Hareketsiz yaşam obezitenin en önemli nedenlerinden biri. Bunun yanında hazır paketli ve dondurulmuş gıdaların tüketimi ile geç saatlerde yemek yenmesi de fazla kilo ve obeziteye yol açan faktörler arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Her dört kişiden biri obez

Türkiye’de obezitenin yalnızca kilo sorunu olmadığını, birçok ciddi hastalığın temel nedenlerinden biri haline geldiğini belirten Demirkol, tabloya ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

"Obezite; kalp ve damar hastalıkları başta olmak üzere kanser dahil pek çok hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.

Ülkemizde diyabet, hipertansiyon ve bazı kanser türlerinin görülmesinde obezite önemli bir risk faktörü. Ayrıca her 4 vatandaşımızdan 1’i obez." dedi.

“İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası

Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadele kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Demirkol, yürütülen kampanyalara ilişkin "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasıyla vatandaşların yoğun olduğu alanlarda boy ve kilo ölçümleri yapıyoruz.

Bu sayede insanları bilinçlendirerek en yakın sağlıklı hayat merkezlerine yönlendiriyoruz" açıklamasında bulundu. Bu merkezlerde vatandaşların ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapi hizmetlerinden yararlanabildiği belirtiliyor.

Sağlıklı hayat merkezlerine başvuru kolaylaştı

Daha önce aile hekimleri aracılığıyla yönlendirme yapılan sağlıklı hayat merkezlerine artık vatandaşlar doğrudan randevu alarak başvurabiliyor.

Demirkol, "Artık vatandaşlarımız kendileri randevu alarak sağlıklı hayat merkezlerine başvurabiliyor. Hastanelerimizle de obezite konusunda entegrasyon sağladık. Hekimlerimiz hastalarını bu merkezlere yönlendirebiliyor" diye konuştu.

Türkiye genelinde yaklaşık 350 sağlıklı hayat merkezi bulunduğunu belirten Demirkol, tüm merkezlerde diyetisyen ve fizyoterapist hizmetinin verildiğini söyledi.

10 milyon kişiye SMS ile davet gönderildi

Obeziteyle mücadelede aile hekimlerinin önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Demirkol, geçen yıl geniş kapsamlı bir tarama yapıldığını açıkladı.

"Aile hekimlerimiz kayıtlı nüfus üzerinde kapsamlı bir tarama gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 6,5 milyon kişiye obezite veya fazla kilo tanısı konuldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı bu kapsamda fazla kilolu vatandaşları sağlık hizmetlerinden yararlanmaya teşvik etmek için yeni bir adım attı.

Demirkol, "Sistemimizde kayıtlı yaklaşık 10 milyon fazla kilolu vatandaşımıza SMS göndererek onları sağlıklı hayat merkezlerine davet ettik.

Bu merkezlerde diyetisyen ve fizyoterapi hizmetlerinden ücretsiz şekilde yararlanabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında başvurular arttı

SMS bilgilendirmeleri sonrası sağlıklı hayat merkezlerinde yoğunluk yaşanmaya başladığını belirten Demirkol, Ramazan ayının da bu süreçte etkili olduğunu söyledi.

"Ramazan ayında insanlar kilo ve beslenme konularına daha fazla dikkat ediyor. Bu dönemi fırsat bilerek gönderdiğimiz SMS’lerle birlikte sağlıklı hayat merkezlerinde ciddi bir yoğunluk oluştu" dedi.

Obeziteyle mücadelede “uçtan uca takip” sistemi

Sağlık Bakanlığı obeziteyle mücadelede yeni bir takip sistemi de devreye aldı. Bu sistemle fazla kilolu vatandaşların düzenli olarak izlenmesi hedefleniyor.

Demirkol, "Aile hekimlerimiz tarafından takip edilen 10 milyonun üzerinde fazla kilolu vatandaşımız var. Bu kişilerin listeleri ilçe sağlık müdürlüklerimize iletiliyor.

Obeziteyle mücadele ekiplerimiz sağlıklı hayat merkezine gitmeyen vatandaşları arayarak bilgilendiriyor ve davet ediyor" diye konuştu.

Son olarak Demirkol, sağlıklı kilo vermenin önemine dikkat çekerek şu mesajı verdi: "Biz vatandaşlarımızdan yalnızca kilo vermelerini değil, sağlıklı kilo vermelerini istiyoruz. Amacımız obezite konusunda toplumda güçlü bir farkındalık oluşturmak."