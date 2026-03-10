Son Mühür- Sağlık Bakanlığı, dijital sağlık hizmetlerini güçlendirme çalışmaları kapsamında e-Nabız kişisel sağlık sistemine “İlacım Nerede?” özelliğini ekledi. Artık vatandaşlar, reçetelerine yazılan ilaçların hangi eczanelerde mevcut olduğunu saniyeler içinde öğrenebilecek.

İlaca hızlı erişim sağlanacak

e-Nabız hesabı bulunan kullanıcılar, sistem üzerinden son 5 gün içinde düzenlenen reçetelerindeki ilaçları sorgulayabilecek. Yeni özellik, özellikle ilaca ulaşım süresini kısaltmayı hedefliyor. Kullanıcılar, ilçe bazında ilaçların hangi eczanelerde bulunduğunu görüntüleyebilecek.

Nöbetçi eczaneler ve navigasyon desteği

“İlacım Nerede?” ile sadece normal eczaneler değil, nöbetçi eczaneler de seçilebilecek. Bu sayede, mesai saatleri içerisinde eczaneye gidemeyen vatandaşlar da ilaçlarına kısa sürede erişim sağlayabilecek. Uygulama, seçilen eczaneye yönlendirme özelliğiyle hızlı ulaşımı destekliyor ve kullanıcılar, navigasyon aracılığıyla en kısa rotayı takip edebilecek.

Stok durumu ve önceden hatırlatma

Sistemde, ilacın bulunduğu eczanenin stok bilgilerinin bir gün öncesine ait olduğu uyarısı yer alıyor. Vatandaşlara, eczaneye gitmeden önce telefonla ilacın stok durumunu teyit etmeleri hatırlatılıyor.

Geri bildirim sistemi ile veri güncelliği

Uygulama, veri doğruluğunu sağlamak amacıyla kullanıcıların geri bildirimde bulunmasına imkan tanıyor. Vatandaşlar, ilaç stok durumu, eczane adresi ve telefon bilgileri ile harita konumu gibi başlıklarda değerlendirme yaparak sistemin güncel kalmasına katkı sağlayabilecek.