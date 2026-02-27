Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelede özellikle ergenlik döneminin kritik bir eşik olduğunu söyledi.

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Memişoğlu, pandemi sonrası gençler arasında riskin belirgin şekilde arttığını ifade etti.

"Pandemi sonrasında bağımlılık eğilimlerinde artış gözlemliyoruz"

Bakan Memişoğlu, COVID-19 salgınının gençlerin ruh sağlığı ve davranışları üzerinde olumsuz etkiler bıraktığını belirterek, “Pandemi sonrasında gençler arasında davranışsal sorunlar ve bağımlılık eğilimlerinde ciddi artış gözlemliyoruz. Özellikle 12-18 yaş arası grup daha büyük bir riskle karşı karşıya” dedi.

Okullarda erken tespit ve danışmanlık modeli

Bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların önemine dikkat çeken Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde ortaokul ve liselerde yeni bir tarama ve danışmanlık modelinin uygulanacağını açıkladı.

Bu modelle birlikte bağımlılık belirtilerinin okul ortamında erken fark edilmesi, risk altındaki öğrencilerin belirlenmesi ve zamanında psikososyal destek sağlanması hedefleniyor. Program sayesinde ileride oluşabilecek ağır bağımlılık tablolarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Cezaevlerinde tahliye öncesi rehabilitasyon süreci

Bağımlılıkla mücadelede bir diğer önemli adım ise ceza infaz kurumlarında atılıyor. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışması kapsamında, bağımlılık nedeniyle hüküm giymiş kişilere ceza sürelerinin son aşamasında tedavi ve rehabilitasyon desteği veriliyor.

Pilot uygulama Bakırköy ve Elazığ’da

Programın pilot uygulaması Bakırköy Cezaevi ve Elazığ Cezaevi’nde yürütülüyor. Bağımlılık merkezleri aracılığıyla sürdürülen süreçte hükümlüler tedavi programına dahil ediliyor ve psikososyal destek alıyor.

Temel hedef: Koruma ve topluma kazandırma

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yürütülen çalışmaların temelinde “erken tespit, etkili tedavi ve sosyal uyum” ilkelerinin bulunduğunu vurguladı.

Ayrıca bağımlılıkla mücadelede önemli bir destek mekanizması olan ALO 191 Danışma Hattı’nın da aktif şekilde hizmet vermeye devam ettiğini hatırlattı.