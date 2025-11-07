Son Mühür- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul’da düzenlenen “2025 4. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı”nda enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 ile yüzde 33 arasında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.

2026’da enflasyonun düşüş beklentisi

Başkan Karahan, 2026 yılı için enflasyon tahminlerini de açıkladı. Buna göre, 2026 sonunda enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında gerilemesi bekleniyor. Karahan, ara hedefler kapsamında 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon oranlarını sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduklarını ifade etti.

Orta vadede fiyat istikrarı hedefleniyor

TCMB Başkanı, 2027’de enflasyonun yüzde 9 seviyesine düşmesinin ardından orta vadede yüzde 5 civarında istikrar kazanmasının öngörüldüğünü vurguladı.