Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazanarak 11.073,27 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.09'luk yükselişle 11.082 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.100 ve 11.250 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



1 Ekim'den bu yana hükümetin kapalı olduğu ABD'de iş gücünün soğuma sinyaller vermesi ve teknoloji şirketlerinin aşırı değerlendiği endişesi nedeniyle küresle piyasaların risk iştahı düşük seyrediyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,12, Nasdaq endeksi yüzde 1,9 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,84 geriledi.

İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa borsaları da negatif bir tablo sergileyerek günü düşüşle kapattı.

ABD ve Avrupa borsalarındaki düşüş Asya'ya da sıçradı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 3,3 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın yukarı yönlü hareketlenerek 4.007 dolara, gram altın 5.418 TL'ye yükseldi.

Brent petrol 64.03 dolardan,

Bitcoin 101.881 dolardan işlem görüyor.