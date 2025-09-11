TCMB’nin açıkladığı Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, 29 Ağustos haftasında 178 milyar 357 milyon dolar olan toplam rezervler, 5 Eylül itibarıyla 180 milyar 107 milyon dolar seviyesine çıktı.

Döviz rezervleri geriledi, altın rezervleri yükseldi

Verilere göre:

Brüt döviz rezervleri, 1 milyar 855 milyon dolarlık azalışla 91 milyar 31 milyon dolardan 89 milyar 176 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise aynı dönemde 3 milyar 605 milyon dolarlık artışla 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara yükseldi.