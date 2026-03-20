Son Mühür- Binlerce insan bu yıl içinde işini kaybedecek. Olağan şüpheli olarak öne çıkan tek bir adres var. Yapay zeka.

İlk dönemlerinde yeni iş olanakları yaratacağı beklenen teknolojik hamle bugün için dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce insanı ekmeğinden etmeyi başarmış durumda.

ABD'de yapılan araştırmaya göre, yapay zekanın tehdit ettiği meslek gruplarında çalışanların yüzde 86'sını kadınlar oluşturuyor.



Kim, kaç kişiyi işten çıkaracak?



Prof. Dr. Ulvi Saran,

''2026 yılında en büyük işten çıkarma yapacak şirketler:

Volkswagen 50 bin kişi

Amazon 30 bin

Oracle 30 bin

UPS 30 bin

CitiGroup 30 bin

Meta 16 bin

İntel 15 bin

Dell 12 bin

Accenture 11 bin

Chevron 8 bin'' bilgisini paylaşarak,

''ChatGPT’nin 2022’de ortaya çıkmasıyla, çoğu kişi bunun yeni iş alanları oluşturacağını ve istihdamı artıracağını düşünüyordu.

Ancak aradan geçen birkaç yılın ardından tablo beklendiği gibi gelişmedi. 2026’ya gelindiğinde, büyük şirketlerde yaşanan en dikkat çekici işten çıkarmaların önemli bir kısmı yapay zekâ nedeniyle oldu.'' hatırlatmasında bulundu.

O şirketlerin hisseleri düşmedi, yükseldi...



''Daha çarpıcı olan ise şu: Bu tür işten çıkarma haberlerinin ardından şirketlerin hisse değerleri genellikle yükseldi. Yani maliyetlerin düşmesi ve verimlilik beklentisi, piyasalar tarafından olumlu karşılandı'' diyen Prof. Saran,

''Kısacası, başlangıçta “yeni fırsatlar oluşturacak” diye görülen yapay zekâ, kısa vadede birçok sektörde iş gücünü azaltan ve şirket değerlerini artıran bir dönüşüm aracı haline geldi'' tespitinde bulundu