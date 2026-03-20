Son Mühür- ABD ve İsrail'in Destansı Öfke Operasyonu adını verdiği savaşın faturası önce bölgeye ardından da dünya geneline yayılmış durumda.

İran'ın dünyanın en önemli enerji yolu Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapanma noktasına taşımasının ardından petrol 120 dolar sınırına dayanmış durumda.

Küresel piyasaları endilendiren bir adım da Rusya'dan gelecek gibi görünüyor.

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Rusya iç pazarında...

Rusya'nın akaryakıt konusunda iç piyasada dengeli durumda olduğuna işaret eden Rubtsov, "Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir." dedi.

Rusya'da halihazırda benzin, dizel ve bazı diğer yakıt türlerine kısmi ihracat yasağı uygulanırken, petrol ürünleri üreticileri kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

