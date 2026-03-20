Son Mühür- Orta Doğu’daki gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından küresel piyasalarda dalgalanma gözlendi. Yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle değerli metallerde hızlı bir satış dalgası yaşanırken, ons altın ve gram altın önemli kayıplar verdi.

Ons altın günlük 362 dolar değer kaybetti

Ons altın perşembe günü 4 bin 867 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içinde sert düşüş yaşayan değerli metal, 4 bin 505 dolara kadar geriledi. Böylece sadece bir günde 362 dolarlık kayıp görüldü. Yeni güne toparlanma eğilimiyle başlayan ons altın, sabah saat 08.49 itibarıyla 4 bin 698 dolardan alıcı buldu.

Gram altın 523 lira düştü

Yurt içi piyasalarda da ons altındaki sert düşüşün etkisi hissedildi. Gram altın, perşembe günü 6 bin 934 liradan 6 bin 411 liraya kadar gerileyerek günlük 523 lira kayıp yaşadı. Sabah seansında ise 6 bin 695 lira seviyesinde işlem gördü.

Gümüşte de sert düşüş

Değerli metallerdeki satış baskısı gümüş fiyatlarını da etkiledi. Ons gümüş, 70 dolar seviyesinin altına inerek 65,62 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde kısmi toparlanma yaşandı ve fiyat 73,03 dolara yükseldi.

Fed faiz kararı ve Powell’ın mesajı

Fed, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini belirterek, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanmadan faiz indiriminin gündemde olmadığını ifade etti. Powell’ın "şahin" mesajları, piyasada satış baskısını artırdı ve altın ile gümüşteki düşüşleri hızlandırdı.