Son Mühür- Türkiye, topladığı her 6 liralık verginin 1 lirasını faize ödemeye devam ediyor. 2026'nın ilk iki ayında faize ödenen rakam bir yıl öncesine göre yüzde 111'lik artışla 640 milyar lirayı aşmış durumda.

Dünya Gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, yüksek faiz nedeniyle ekonomimizi bekleyen tehlikelere dikkat çekti.

2018'de kaleme aldığı bir yazıda 2005-2016 yılları arasındaki sıcak para girişine işaret eden Kadıoğlu bu durumun, ithalatın cazip hale gelmesi, tüketim artarken üretimin düşmesi, sanayinin zayıflaması ve işsizliğin artması sonuçlarına yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

O tarihte yazdığı yazıya göndermede bulunan Özcan Kadıoğlu,

''8 yıl önce yazmıştım. Günümüz içinde geçerli.

60/70’li yıllarda Hollanda’da yaşanan Hollanda Hastalığı tanımı ülkemizde ödediğimiz Yüksek faiz sonucunda yakında TÜRKİYE hastalığına dönüşebilir !..'' uyarısında bulundu.



Hollanda hastalığı nedir?



İngiliz ekonomi dergisi The Economist'in 26 Kasım 1977 tarihli sayısında "Dutch Disease" (Hollanda Hastalığı) başlığıyla duyurduğu gelişme ekonomi literatürüne girmişti.

Bir ülkenin zenginliğindeki ani patlamanın ekonominin diğer sektörlerini olumsuz etkilemesi durumunu tanımlayan ekonomik bir kavramdır.

Bu "hastalık", 1960'lı ve 1970'li yıllarda Hollanda'da yaşanan gerçek bir deneyimden adını almıştır.

Hollanda'da 1970'lerde imalat sanayinde istihdam ve yatırım ciddi düşüş yaşandı.

Norveç (petrol), Venezuela (petrol), Nijerya (petrol), Rusya (enerji), Azerbaycan (petrol/doğalgaz) gibi ülkelerde de benzer tablolar görüldü.