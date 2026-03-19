Son günlerde finans çevrelerinde dolaşan bilgilere göre, petrol gelirlerinde yaşanan sıkıntı nedeniyle bazı Körfez ülkeleri altın rezervlerini satışa yöneldi.

Bu gelişme, altın fiyatlarında ani bir düşüşe yol açtı ve ons fiyatın 4.560 dolar seviyesine kadar gerilemesine sebep oldu.

Körfez senaryosu mümkün mü?

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde, petrol gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşanması halinde rezerv satışlarının gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Fed faiz kararı da düşüşü hızlandırmıştı!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tondaki kararları ve Başkan Powell'ın açıklamalarıyla altın piyasası sarsılmıştı. Güne hareketli başlayan spot altın, 4 bin 867 dolara kadar yükselmesinin ardından tekrardan düşüşe geçmişti. Ons altın tekrardan 4560 dolar seviyelerine geriledi.