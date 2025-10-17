Son Mühür- TCMB’den yapılan açıklamada, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında Bankalararası Kart Merkezi’nin hissedarı olunduğu ve belirli dönemlerde denetim faaliyetlerinin yürütüldüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, TCMB Başkanlık Makamı’nın 6 Şubat 2024 tarihli onayıyla Denetim Genel Müdürlüğü tarafından BKM’de kapsamlı bir denetim süreci başlatıldığı belirtildi.

Rapor sonrası savcılığa başvuru yapıldı

Yürütülen denetim sonucunda hazırlanan inceleme raporunda, bazı bulguların “suç şüphesi” taşıdığı tespit edildi. TCMB, bu bulgular doğrultusunda 6 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi suç duyurusunda bulundu.

“Yargı süreci titizlikle takip ediliyor”

Merkez Bankası, yaptığı açıklamada konuyla ilgili yargı sürecinin hem TCMB hem de Bankalararası Kart Merkezi tarafından yakından ve titizlikle takip edildiğini vurguladı.