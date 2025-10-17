Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Hatay’ın Defne ilçesinde yaşamlarını sürdürmeye çalışan 50 yaşındaki Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay’ın zorlu hikayesi, toplumsal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Depremde sadece evlerini değil, aynı zamanda yakın çevrelerini de kaybeden bu aile, üç yıla yakın süredir büyük bir travma ve uyum güçlüğüyle mücadele ediyor. Özellikle genç Barış Özbay, felaketin ardından yaşadığı derin sarsıntı nedeniyle yaşama dair tüm motivasyonunu yitirmiş durumda. Üniversite eğitimini yarıda bırakan Barış, tüm zamanını sanal dünyada, cep telefonu ve bilgisayar oyunlarıyla geçirerek, gerçek hayattan izole olmuş bir yaşam sürmeye başladı. Bu süreçte en temel öz bakım ihtiyaçlarını dahi ihmal eden genç, ne duş alıyor ne de kişisel hijyen gerekliliklerini yerine getiriyordu. Bu durum, yalnızca psikolojik değil, aynı zamanda fiziksel sağlığı için de risk teşkil etmeye başlamıştı.

Valilik talimatıyla sosyal hizmet ekipleri harekete geçti

Barış’ın yaşadığı bu çarpıcı durumun basına yansıması ve Türkiye'nin gündemine oturması üzerine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın doğrudan talimatıyla resmi kurumlar hızla devreye girdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı uzman ekipler, Barış’ın içinde bulunduğu durumu değiştirmeye yönelik ilk adımı atması için yoğun bir çaba sarf etti. Saatler süren ikna görüşmelerinin ardından Barış, uzun süren ev hapsinden çıkarak Engelli Yaşam Merkezi’ne götürüldü. Burada, yıllardır ihmal ettiği kişisel bakımı için ilk müdahaleler yapıldı; genç önce traş edildi ve ardından kapsamlı bir banyo temizliği gerçekleştirildi. Bu, onun için üç yıl aradan sonra gerçek dünyayla yeniden kurduğu fiziksel temasın sembolik başlangıcı oldu.

"Yenilikler için kendimi yormam ama olursa da yok demem"

Üç yılın ardından zorla da olsa banyo yapıp traş olmanın getirdiği fiziksel ferahlamayı yaşayan Barış Özbay, bu deneyim sonrası hislerini dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler ekiplerine karşı başlangıçta direnç gösterdiğini belirten genç, "Biraz zorlandım ama beni alıp götürdüler. Traş oldum ve banyo yaptım. Şu an İl Müdürünün yanındayız, sonrasında eve döneceğim. Banyo yapmak ve tıraş olmak güzeldi, beklediğimden kötü değildi. Ancak bu yeniliklerin hayatımda köklü bir değişiklik yaratacağını düşünmüyorum," ifadelerini kullandı. Barış, asıl sorununun bir rahatsızlık değil, bir şey yapma isteksizliği olduğunu vurgulayarak, "İyileştikten sonra da tembel gibi takılmaya devam edeceğimi sanıyorum. Farklı ve yeni şeyler yapmak insana rahatlık veriyor. Yenilikler beni mutlu ediyor ve rahatlatıyor. Yenilikler için özel çaba göstermem ama karşıma çıkarsa da reddetmem," sözleriyle yaşadığı derin motivasyon kaybını ortaya koydu.

Devlet desteği

Barış’ın üç yıl sonra ilk kez banyo yaptığını ve traş edildiğini doğrulayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Yıldırım, olayı basından öğrendikten hemen sonra Sayın Valinin talimatıyla harekete geçtiklerini belirtti. Müdür Yıldırım, "Barış’ın öz bakımını uzun süredir ihmal ettiğini tespit ettik. Kendisini özenle hazırlanan bir hamama götürdük, banyo yaptırdık, traş ettirdik ve yeni kıyafetlerini giydirdik. Bundan sonra Barış’a yönelik desteklerimiz kesintisiz devam edecek," dedi. Müdür, sağlık ve hijyen konularında kapsamlı bir destek paketi hazırlandığını duyurdu. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Barış’ın evinde muayene yaparak bedensel rahatsızlıkları ve egzama gibi sorunları için tedaviye başlayacağını, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de kaldığı evi detaylıca temizleyeceğini aktardı. Yıldırım, Barış’ın gün sonunda kendilerini ziyaret etmesinin bir teşekkür göstergesi olduğunu ve o gün mutlu olduğunu gözlemlediğini ifade etti. Her ne kadar Barış’ın başlangıçta bir direnç gösterse de, bu değişimin kendisine iyi geldiğini düşündüğünü belirterek, sağlık tedavisinin tamamlanmasıyla birlikte Barış’ın daha iyi bir noktaya geleceğine inancını dile getirdi. Bu uzun soluklu destek, genç adamın hayatını yeniden inşa etme yolunda atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.