Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonunda sürdürülen operasyona, arama kurtarma gemisi TCG Alemdar da katıldı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan ve parçalanmış halde bulunan teknenin sahibi olan Yukay'ın naaşına, kazadan 19 gün sonra 68 metre derinlikte ulaşılmıştı.

Bölgede daha önce görev yapan TCG Işın gemisinin yanı sıra bugün itibarıyla TCG Alemdar gemisi de çalışmalara başladı. Hava ve deniz şartlarının uygun olması durumunda, cansız bedenin bugün içinde denizden çıkarılması bekleniyor.