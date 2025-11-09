Son Mühür- 2002'den bu yana iktidarda olan AK Parti geride kalan sürede sadece 31 Mart seçimlerinde ikinci parti konumuna gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki partinin Türkiye'nin önde gelen anket şirketlerinin çalışmalarında ortalama yüzde 30'un altına inmediği görülüyor.

Aynı anket şirketlerinin Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ekonomide yaşanan sıkıntıları işaret etmesine rağmen, her 3 seçmenden 1'inin AK Parti'ye tercih etmesini Toplum Çalışmaları Enstitüsü mercek altına aldı.

Ekonomide yaşanan zorluklara rağmen...



Toplum Çalışmaları Enstitüsü Veri Analizi ve Araştırma Direktörü Yağmur Uzunırmak,

''Türkiye’de ekonomi uzun süredir olumsuz bir seyir izliyor. Buna rağmen, kamuoyu araştırmalarında AKP’nin oy oranının yüzde 30’un altına inmediği görülüyor. Bu durum, bütün kesimlerde merak ve tartışma konusu olmaya devam ediyor.'' hatırlatmasında bulundu.



''Toplum Çalışmaları Enstitüsü olarak yaptığımız araştırmalar, bu duruma ışık tutabilecek bazı bulgular içeriyor.'' diyen Yağmur Uzunırmak,

''Anket verilerimize göre ev kadınları, yüzde 28,1’lik oranla Türkiye’deki en geniş meslek grubunu oluşturuyor. “Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt veren ev kadınlarının yüzde 49’u AKP’ye oy vereceğini söylüyor.

Ev kadınları (yüzde 28,1) grubunun yüzde 49’u AKP’ye oy veriyor → toplam oyun yaklaşık yüzde 15’i buradan geliyor.

Emekliler (yüzde 18,7) grubunun yüzde 21’i AKP’ye oy veriyor → yaklaşık yüzde 4’lük katkı.

Öğrenciler (yüzde 3,8) grubunun yüzde 23,7’si AKP’ye oy veriyor → yaklaşık yüzde 1’lik katkı.'' bilgisini paylaştı.



AK Parti'nin oyunun yüzde 20'si buradan...



''Yukarıdaki oranlar toplandığında, AKP’nin Türkiye genelinde yalnızca bu üç gruptan aldığı oyun toplamı yüzde 20’yi buluyor.'' diyen Yağmur Uzunırmak,

''Anketlerde AKP’nin toplam oy oranı yüzde 30 civarında öngörülüyor; bu da partinin oylarının yaklaşık üçte ikisinin doğrudan çalışmayan kesimden geldiğini gösteriyor.'' hatırlatmasında bulundu.



Ank-Ar'ın araştırması ne diyor?



Ankara Araştırma'nın çalışma durumlarına göre seçmenlerin oy durumlarını gösteren çalışması da Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün araştırmasını destekliyor.

Ank-Ar'a göre AK Parti ev kadınlarında yüzde 47.3'le açık ara birinci parti konumunda.