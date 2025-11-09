Son Mühür- Gazeteci Saman Rasoulpaor, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, yakın zamanda Rojava'yı ziyaret etti; burada Suriye Demokratik Güçleri (SDF) lideri Mazlum Abdi ve Kadın Koruma Birlikleri (YPJ) Başkomutanı Rohilat Afrin ile görüştüğünü duyurdu.

Joe Kent'in Rojava'ya ziyaretinin ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken Rasoulpaor, Suriye iç savaşı sırasında bölgede etkili olan IŞİD'in saldırlarında Kent'in eşi Shannon Mary Kent'in de hayatını kaybedenler arasında olduğunu duyurdu.



IŞİD'in intihar saldırısında öldürülmüştü...



''Joe Kent, 16 Ocak 2019'da Suriye'nin Menbiç kentinde IŞİD'in intihar saldırısında öldürülen, ABD Donanması kıdemli istihbarat subayı Shannon Mary Kent'in eşi.'' hatırlatmasında bulunan Rasoulpaor,

''Öldüğünde 35 yaşındaydı ve IŞİD'e karşı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonda görev yapan en yetkin istihbarat subaylarından biri olarak kabul ediliyordu.'' bilgisini paylaştı.



Eski bir ABD Özel Kuvvetler elemanı...



Trump’ın kararı ile Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü olarak atanan Joe Kent, eski bir ABD Özel Kuvvetler mensubu ve ABD adına 11 noktada savaşa katılmış bir isim.

Kent, 2003 yılında Irak Özel Kuvvetlerinin ve Terörle Mücadele birimlerinin oluşturulmasında da yardımcı olmuş ve başta Bağdat, Felluce, Musul olmak üzere Irak’ta birçok görevde bulunmuştu.

