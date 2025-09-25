Son Mühür - TBMM ana binasındaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam yapıldı. Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya çıkarıldı. Çorbanın fiyatı 23 lira, salata ve cacık ise 15'er lira oldu. Zeytinyağlı enginar 82 TL, etli yemekler ise 100 TL olarak belirlendi.

Karışık pizza 200 TL oldu

Halkla İlişkiler Binası'ndaki kafeteryada karışık pizzanın fiyatı 100 TL’den 200 TL’ye, patates kızartması 30 TL’den 50 TL’ye, kaşarlı tost ise 40 TL’den 80 TL’ye yükseldi. Bahçe Restoran’da ise döner 290 TL, tavuk 150 TL ve pideler 200-225 TL arasında fiyatlandırıldı.

Zamlı yemek fiyatları listesi şu şekilde:

Çorba: 23 TL

Salata: 15 TL

Cacık: 15 TL

Zeytinyağlı enginar: 82 TL

Etli yemekler: 100 TL

Pizza: 200 TL

Patates kızartması: 50 TL

Kaşarlı tost: 80 TL

Döner: 290 TL

Tavuk: 150 TL

Pideler: 200 - 225 TL