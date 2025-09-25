Son Mühür- Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde yaşanan gelişmeler akademik yapıyı derinden sarstı. Devlet Tiyatrolarında görev yapan 8 sanatçının da aralarında bulunduğu toplam 12 öğretim görevlisinin ders verme izinleri yenilenmedi. Ayrıca iki öğretim görevlisi de bu karara tepki göstererek görevlerinden ayrıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılına 22 Eylül’de giren bölüm, 14 akademisyen eksiğiyle derslere başladı. Kadroyu yeniden şekillendirmek üzere görevlendirilen Öğretim Görevlisi Murat Atak, bölümde kalan iki akademisyenden birinin tiyatroyla ilgisinin olmadığını ifade etti.

“Bana Ak Teneke Diyorlar”

Atak, Tamer Karadağlı’nın sık sık rektörlükle görüştüğünü öne sürdü. İddialara göre Karadağlı, rektöre “Bu kişiler CHP’li belediyelerle çalışıyor. Bana ‘ak teneke’ diyorlar. Sizi de Cumhurbaşkanı atadı, bana hakaret sayılıyorsa size de sayılır” ifadelerini kullandı.

Akademik yapı altüst oldu

Yaklaşık 90 yıllık kurumun kadrosunda büyük değişim yaşandı. Sevgi Türkay, Ferahnur Barut, Tuncer Yiğci, Levent Şenbay, Tolga Tecer, Adnan Erbaş, Oktay Dal, Pınar Gün Topçu ve Eren Aysan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu öğretim görevlilerinin ders verme izinleri iptal edildi. Bu süreçte bölüm, ciddi bir akademik boşlukla karşı karşıya kaldı.

Gerekçe öğrencilere de açıklanmadı

Ne öğretim görevlilerine ne de öğrencilere alınan kararlarla ilgili resmi bir gerekçe sunuldu. Eğitim, iptal edilen ders izinleri nedeniyle ortaya çıkan eksik kadro ile devam ediyor.