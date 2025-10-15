Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, İYİ Partili Turhan Çömez ile DEM Partili Pervin Buldan arasında yaşanan tartışmayla gergin anlara sahne oldu. Çömez ve Buldan arasında başlayan söz düellosu, kısa sürede diğer milletvekillerine de sıçrayarak Meclis salonunda tansiyonu yükseltti.

Türkeş ve Akçay arasında sözlü çatışma

Buldan’ın konuşmasının ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’a tepki gösteren İYİ Partili Ayyüce Türkeş, kürsüde Akçay ile karşılıklı sert sözler sarf etti. Türkeş, Akçay’ın “Esas sana yazıklar olsun” yanıtı sonrası protesto amacıyla salonu terk etti. Yaşanan bu anlar, TBMM’nin resmi kayıtlarına geçti.

MHP ve AK Parti’den Buldan’a destek

Tartışmanın ardından MHP ve AK Parti milletvekilleri Pervin Buldan’a destek mesajları paylaştı. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meclis içi tartışmaların kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, Buldan’a yönelik kişisel saldırıları tasvip etmediğini ifade etti.

Akçay, “Terörsüz Türkiye” hedefinin milli ve tarihi bir amaç olduğunu, toplumun bu süreçte ağır bedeller ödediğini ve bu acıların karşılaştırılamayacağını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da Buldan’ı destekleyerek, Meclis tartışmalarının şov alanına dönüşmesine izin verilmeyeceğini dile getirdi. Usta, milletvekillerinin TBMM’nin itibarı ve temsil ettiği değerler açısından saygı göstermesi gerektiğini kaydetti.