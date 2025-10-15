Son Mühür- DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi ve milletvekili Pervin Buldan, çözüm süreci ve medyaya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki çekmişti. Buldan, sözlerinin yanlış yorumlandığını belirterek, “Çok üzgünüm. Söylediğim sözler bağlamından kopartıldı. Eleştirilere açığım, ancak lince karşıyım. Amacım dilimizi barış diline çevirmekti” dedi.

Basın özgürlüğüne vurgu

Gazeteci Hilal Köylü’ye konuşan Buldan, medyaya müdahale çağrısı yapıldığı yönünde algılanan sözlerine açıklık getirdi. Buldan, “Ben basın özgürlüğü için uzun yıllar mücadele ettim. Medyanın susturulmasını asla istemem. Sadece barış dilini yaygınlaştırmak istiyorum. Herkesin nasıl konuşması gerektiğini dikte etmem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Buldan ne demişti?

Daha önce yaptığı konuşmada Buldan, çözüm sürecinin Türkiye genelini ilgilendirdiğini vurgulamış ve bazı medya kuruluşlarının sürecin aleyhine yayın yaptığını söylemişti. Buldan, “Hala birçok kanal ve yorumcu geçmişteki düşmanca üslubu sürdürüyor.

Bunların amacı çözüm ve barış değil, hamaset ve düşmanlıktır. Sürecin aleyhine yorum yapanları biz engelleyemeyiz. Medya ve yargı bugün hükümetin kontrolünde. Bu durumun düzeltilmesi iktidarın görevidir” açıklamasında bulunmuştu.