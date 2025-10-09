Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin “Öcalan Komisyonu” kapsamında sürdüğünü açıkladı.

Özdağ, gelinen noktada komisyonun bazı üyelerinin İmralı Adası’na giderek Öcalan’ın taleplerini dinleyeceğini ve sürecin artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni temsilen bazı milletvekillerinin Öcalan ile doğrudan görüşmesi aşamasına geldiğini belirtti.

TBMM temsilcileri Öcalan’ın yanına gidiyor

Özdağ, henüz heyet Öcalan’ın ayağına gitmeden bazı siyasilerin TBMM’deki parti grup salonlarında terör örgütü lideri lehine sloganlar attığını ve Öcalan’ın adının bağırıldığını dile getirdi. Bu görüntülerin Türk milletinde büyük bir endişe ve üzüntü yarattığını vurgulayan Özdağ, yaşananların hem hukuksuz hem de milli iradeye hakaret niteliğinde olduğunu ifade etti.

Siyasetten tepki gelmedi

Zafer Partisi lideri, söz konusu çığlıklara siyasetten gereken tepkinin gösterilmediğini eleştirerek, bu tavrın terörle mücadelede şehit ve gazilere de hakaret anlamına geldiğini söyledi. Özdağ, bu nedenle DEM Parti ve olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında savcılara suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Terörle müzakereye karşı net tavır

Özdağ, Zafer Partisi’nin kuruluşundan bu yana terörle müzakerelere karşı olduğunu ve terörle yalnızca kararlı mücadele ile sonuca ulaşılabileceğini yineledi.

Bu görüşlerini Türkiye genelinde düzenledikleri paneller ve konferanslarla Türk milletiyle paylaşmayı sürdürdüklerini belirten Özdağ, önümüzdeki günlerde Denizli, Manisa ve Aydın’da gerçekleştirecekleri etkinliklerde Öcalan Komisyonu’nun tuzaklarını anlatacaklarını duyurdu.

Özdağ’dan milletine mesaj

Konuşmasını Türk milletine sevgilerini ve saygılarını ileterek tamamlayan Özdağ, sürecin yakından takip edildiğini ve Zafer Partisi olarak milli iradeye ve terörle mücadeleye yönelik ihlallere karşı tavırlarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.