Son Mühür / Atakan Başpehlivan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, bir süredir CHP ile aralarında devam eden 2023 Genel Seçimleri ortak liste tartışmaları ile önemli değerlendirmelerde bulunarak, CHP yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Ali Babacan: Eğer ortak liste olmazsa Meclis'te çoğunluğu sağlayamıyoruz

Katıldığı bir yayında yaptığı açıklamada 2023 genel seçimlerinde gerçekleşen ortak liste süreciyle ilgili dönemin CHP yönetiminin kendilerine geldiğini vurgulayarak, “CHP yönetimi bize geldi ve ısrar etti. 'Eğer ortak liste olmazsa Meclis'te çoğunluğu sağlayamıyoruz' dediler. Ortak listelere verdiğimiz isimler CHP'nin parti meclisinde tek tek ilan edildi. O gün itiraz etmeyenler sonra mırın kırın etmeye başladılar.” diye konuştu.

“Biz, alnımızın teri ile kazandık”

Öte yandan, konuyla ilgili DEVA Partisi seçmenin oyu ile CHP listelerinin milletvekillerinin seçildiğini kaydeden Ali Babacan, konuyla ilgili yaptığı açıklamaları şu ifadeleri kullandı: “Biz DEVA seçmenine dedik ki 'Bize destek vermek istiyorsanız gidip CHP'nin altına evet mührünü basacaksınız.' DEVA seçmenin oyu ile bizim milletvekillerimiz seçildi. Biz, alnımızın teri ile kazandık.”