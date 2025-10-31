Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan tartışma, salonda gerilime yol açtı. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelttiği “PKK sevdanız nereden geliyor?” sorusu, Meclis Başkanı’nın salonu terk etmesine neden oldu.

Usta’dan çözüm süreci eleştirisi

İYİ Partili Erhan Usta, bütçe görüşmeleri sırasında çözüm süreci üzerinden Kurtulmuş’u eleştirerek, sert bir soru yöneltti. Usta’nın sözleri üzerine Komisyon Başkanı Mehmet Muş, “Gazi Meclis’in başında olan birine yakışmayan bir ifade. Burada doğru bir üslup değildir” uyarısında bulundu. Usta ise cevaben, sözlerinin siyasi bir eleştiri olduğunu belirtti.

Kurtulmuş’tan sert tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Usta’nın sözlerine tepki göstererek, “Ben yedi nesliyle tarih içinde yer etmiş bir milletin mensubuyum. Bu sözleri ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. PKK sempatizanı değilim. Bu tür şovlara izin vermeyeceğim. Oturumu terk ediyorum” dedi ve salondan ayrıldı. Tartışmanın ardından oturuma ara verildi.

Usta’dan Meclis Başkanı’na eleştiri

Ara sırasında açıklama yapan Erhan Usta, “Kurtulmuş’un Meclis Başkanlığı’nı tanımıyorum, gelmesin” ifadelerini kullandı.