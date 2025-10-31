Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen prestijli "TRT World Forum 2025" etkinliğinde, küresel sorunlar ve uluslararası sistemin işleyişine dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının ana eksenini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısal adaletsizliği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oluşturdu.

BMGK’nın yapısal sorunları ve "Dünya beşten büyüktür" vurgusu

Erdoğan, dünyadaki savaşların, çatışmaların ve adaletsizliklerin insanlığın gündemini adeta işgal ettiğini belirterek, bu durumun temel sorumlusu olarak Birleşmiş Milletler'in karar alma mekanizmasını işaret etti. Cumhurbaşkanı, "BM Güvenlik Konseyi'nin adaletsiz karar alma yapısı nedeniyle, insanlığın ortak sorunlarına maalesef çözüm üretemiyor," diyerek örgütün işlevsizliğine dikkat çekti. Sorunların ve çözüm yollarının açık olmasına rağmen, yer kürenin birçok yerinde masum insanların ölmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, bu tablo karşısında "Dünya beşten büyüktür" tezini yineledi ve küresel düzenin günceli yansıtan bir yeniden yapılanmaya olan ihtiyacının aşikâr olduğunu dile getirdi.

İsrail'in Vahşeti: "Açlık ölümcül bir silah olarak kullanıldı"

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini "masum" olarak nitelendirenlere karşı çıkarak, "Hala İsrail masum diyorlar. Dün de başımıza geldi, gerekenleri söyledik. Elinde her türlü silah var. Nükleer silah İsrail'de, en güçlü bombalar İsrail'de. İstediği anda istediği gibi Gazze'yi vurma imkanı İsrail'de. Nasıl oluyor da masum oluyor? İsrail masum değil, zalimin ta kendisidir," ifadelerini kullandı. Erdoğan, İsrail'in açlığı özellikle çocuklara karşı ölümcül bir silah olarak kullandığını vurguladı. Ayrıca, saldırılar sonucu hastanelerin, okulların, kiliselerin ve camilerin bombalandığı Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina kalmadığını belirtti.

Uluslararası medyaya Gazze eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası basının Gazze’deki olaylara yaklaşımını da eleştirdi. Gezi olayları sırasında İstanbul’a kamp kuran bazı uluslararası medya kuruluşlarının dahi, Gazze'de failleri gizleyen bir habercilik diliyle sınıfta kaldığını söyledi. Erdoğan, İsrail'in yalana dayalı propaganda makinesi karşısında, sahadaki gerçekleri hayatları pahasına duyurmaya çalışan 270 gazetecinin katledildiğini hatırlatarak, küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumların soykırımı engelleyecek hiçbir adım atmadığına dikkat çekti.

Filistin’e tam destek ve iki devletli çözüm vurgusu

Türkiye'nin Filistinli kardeşlerini asla yalnız bırakmayacağını bir kez daha ilan eden Erdoğan, "Türkiye, Gazze'nin bir an evvel ayağa kaldırılması için sadece elini değil, tüm gövdesini taşın altına koymaya hazırdır," şeklinde kararlılık mesajı verdi. Türkiye'nin iki devletli çözümü savunmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı, diğer ülkelerin Filistin'i tanıma yönündeki kararlarını önemli bulduklarını ifade etti. Öte yandan, Hamas’ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını gördüklerini, ancak İsrail'in mutabakatı bozmak ve katliamlarına tekrar başlamak için adeta bahane aradığını kaydetti.

Küresel rol ve sınır ötesi sorumluluklar

Erdoğan, günümüz dünyasında hiçbir ülkenin kendisini sınırları içine hapsetme lüksü olmadığını ve coğrafi konumu ne olursa olsun, bölgesindeki sorunlara kayıtsız kalma seçeneğinin bulunmadığını belirterek, Türkiye’nin aktif dış politika rolünü teyit etti. Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda ise, Türkiye'nin barışın sağlanması için ilk günden itibaren sorumluluk üstlendiğini hatırlattı.