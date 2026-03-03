Son Mühür - Suudi Arabistan’ın Riyad kentindeki ABD Büyükelçiliği’nde büyük bir patlama meydana geldi, ardından binada yangın çıktı. Suudi yetkililer, saldırı sırasında büyükelçilikte personel bulunmadığını açıkladı. Saldırının İran tarafından iki dronla gerçekleştirildiği bildirildi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ise olayda yalnızca küçük çaplı maddi hasar oluştuğunu duyurdu.

Doğu Eyaletleri vuruldu

Olay, Riyad’ın son günlerde İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarının hedefi haline gelmesinin ardından meydana geldi. Suudi Arabistan, hafta sonu yaptığı açıklamada İran saldırılarının hem başkenti hem de önemli petrol altyapısının bulunduğu Doğu Eyaleti’ni hedef aldığını doğruladı.

Trump ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, NewsNation televizyonuna verdiği röportajda Riyad’daki büyükelçiliğe yönelik saldırıya karşılık misilleme yapılacağını söyledi. Misillemenin nasıl olacağına ilişkin soruya “Yakında öğreneceksiniz” yanıtını veren Trump, kara kuvvetlerinin müdahalesine gerek olmayacağını ifade etti. “Onlara büyük zarar veriyoruz. Muazzam bir hasar veriyoruz” diye konuştu.

İran’daki hedeflerine ulaşmanın yalnızca zaman meselesi olduğunu belirten Trump, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Çok şey biliyorum ve hedefimize ulaştığımızda bunu kesinlikle anlayacağım. Hedefimize çok yaklaştık. Çok büyük hasar veriyoruz, onları çok geriye götürüyoruz"

“Şu anda İran’ı kimin kontrol ettiği” sorusuna Trump, “Bunu çok yakında öğreneceksiniz” yanıtını verdi.

ABD’deki tesisler ya da Amerikan topraklarına yönelik olası saldırılardan endişe duyup duymadığı sorulduğunda ise Trump, “Hayır, bu savaşın bir parçası. İnsanlar hoşlansın ya da hoşlanmasın, bu savaşın bir parçası; durum bu” ifadelerini kullandı.

İran'dan ABD üslerine saldırılar

Saldırılar, cumartesi günü başlayan ABD ve İsrail’in İran’a yönelik koordineli operasyonlarının ardından Tahran’ın başlattığı daha geniş çaplı misilleme sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. İran, o tarihten bu yana Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD askeri üsleri de dahil olmak üzere bölgedeki çeşitli hedefleri füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.