Son Mühür- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz ile İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş arasında sert bir tartışma yaşandı. Tartışma, diğer milletvekillerinin de devreye girmesiyle büyüyerek komisyon çalışmalarını zaman zaman aksattı.

DEM Partili Boz’tan üniformalı fail eleştirisi

DEM Partili Boz, Doğu ve Güneydoğu illerinde asker, korucu ve uzman çavuşların kadınlara yönelik suçlara karıştığını iddia etti. Boz, “Bu tür olaylar münferit değildir. Ortak noktalar, failin üniforması, cezasızlık ve olayların gerçekleştiği bölgelerdir” dedi. Boz, Batman’daki İpek Er ve Dersim’deki Gülistan Doku dosyalarını örnek göstererek, üniformalı faillerin cezalandırılmadığını öne sürdü.

İYİ Partili Türkeş Taş’tan tepki

Boz’un açıklamalarına sert tepki gösteren İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, “Türk ordusuna böyle ithamlar yapılamaz. Kabul etmiyoruz. Türk ordusunun, Türk devletinin muhatabı benim” ifadelerini kullandı. Türkeş Taş’ın çıkışı, salonda sözlü tartışmaların artmasına yol açtı.

Tartışma tutanaklara yansıdı

Komisyon çalışmaları sırasında DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında karşılıklı söz düellosu yaşandı. Boz, eleştirilerini sürdürerek “Muhatabım burada, konuşacağız. Bu rejimde üniforma, hukuku askıya almanın bir aracıdır” dedi. Bazı milletvekilleri Boz’un sözlerini geri almasını talep etti.

Diğer vekillerin katılımıyla tansiyon yükseldi

Tartışma, diğer komisyondaki vekillerin de müdahalesiyle daha da sertleşti:

Yüksel Selçuk Türkoğlu (Bursa): “Evlatların yarısını dağda infaz ettiniz.”

Cavit Arı (Antalya): “Ordunun temsilcileri sessiz kalıyor.”

Yavuz Aydın (Trabzon): “Bu sözleri geri aldıracaksınız.”

Nevroz Uysal Aslan (Şırnak): “Mahkeme kararı var, neyi geri alacaksınız?”

Komisyon Başkanı Nilgün Ök, tartışmanın büyümesini önlemek için defalarca sükûnet çağrısı yapmak zorunda kaldı.