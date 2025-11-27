Son Mühür- Prof. Dr. Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin haftalık millet toplantısında gündeme ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Özdağ, devletin bağımsızlığı ve ulusal birliğe yönelik tehditler karşısında partisi olarak her mahalle ve meydanı “milletin meclisi” haline getirdiklerini ifade etti.

Silivri tutukluluğu ve demokrasi vurgusu

Özdağ, PKK ve Abdullah Öcalan ile ikinci kez müzakere sürecine karşı duruşu nedeniyle beş ay boyunca Silivri’de tutuklu kaldığını hatırlattı. Tutukluluğunu “şeref madalyası” olarak nitelendiren Özdağ, bunun aynı zamanda aziz şehitler ve kahraman gazilere saygı nöbeti olduğunu söyledi.

Toplantıda Türkiye’de yargının bağımsız olmadığını belirten Özdağ, Cumhurbaşkanına tehdit suçundan hüküm giyen gazeteci Fatih Altaylı’nın tahliye edilmemesine dikkat çekti. “Muhalif olmak ikinci sınıf vatandaşlık anlamına geliyor” diyen Özdağ, Altaylı’nın ülkede demokratik mücadelesine devam ettiğini, haksız şekilde ceza aldığını vurguladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü ve Öcalan ziyareti eleştirisi

Özdağ, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlerin yaşadığı ekonomik zorluklara değinerek, TBMM’den bazı milletvekillerinin Öcalan’ı ziyaret etmesini eleştirdi.

“Öğretmen katili ve bebek katili Öcalan’ın ziyaret edilmesi, milli değerlerimize saygısızlıktır” diyen Özdağ, bu tür girişimlerin Türk tarihine kara bir leke düşürdüğünü ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Öcalan’ı “en ciddi muhatap” olarak tanımlamasına da tepki gösteren Özdağ, “Türk milleti asla Öcalan’ı meşru muhatap olarak görmeyecek” dedi.

DAM ittifakı ve terörle mücadele

Özdağ, DAM ittifakının PKK ile yürüttüğü müzakere sürecini eleştirerek, Türkiye’de “Kürt sorunu” değil “emperyal destekli terör sorunu” olduğunu vurguladı. Özdağ, milli-üniter-laik devletin korunması gerektiğini belirterek, PKK’nın ve Öcalan’ın taleplerine karşı siyasi bir teslimiyetin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Duhok konferansı ve bölgesel riskler

Geçen hafta Kuzey Irak’ta yapılan Duhok konferansına da değinen Özdağ, konferansın “Teröristan” kurulması amacıyla düzenlendiğini öne sürdü. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımını eleştiren Özdağ, 2005 yılında Suriye PKK’sına karşı ortak askeri operasyon teklifinin geri çevrilmesini hatırlattı ve bu kararın bölgedeki terör yapılarının güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

Devlet politikası ve Öcalan müzakereleri

Özdağ, Öcalan ile yürütülen müzakere sürecinin Türkiye Cumhuriyeti’nin milli-üniter-laik devlet anlayışına aykırı olduğunu vurguladı. “Devlet politikası, iktidara göre değişmez; Öcalan ile müzakere devlete zarar verir” diyen Özdağ, Cumhuriyet’in ilk yıllarında terörle mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü hatırlattı.

Ekonomi ve eğitimde yaşanan krizler

Toplantıda ekonomik krize de dikkat çeken Özdağ, Türk sanayisinin küçülmesini, orta sınıfın erimesini ve yüksek girdi maliyetlerinin yerli üretimi olumsuz etkilediğini söyledi. Hukuk devleti ve eğitim sisteminin yeniden kurulmasının ekonomik krizden çıkış için şart olduğunu belirtti.

Siyasi soruşturmalar ve etkinlik duyurusu

Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çorba dağıtımı nedeniyle soruşturulmasını hatırlatarak, benzer uygulamaların PKK’ya destek sağlayan diğer eylemlerde uygulanıp uygulanmayacağını sorguladı. Ayrıca, pazar günü düzenlenecek “Emekliye Adalet, Dul ve Yetim Ailelerine Ekonomik Güvence Çalıştayı”na katılım çağrısı yaptı.