Son Mühür / Atakan Başpehlivan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Karadeniz ve Kahramanmaraş’ın ardından, üçüncü görüşmesini Ege Bölgesi İstişare Toplantısı başlığıyla İzmir’de düzenlendi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Geri dönüşleri rapor haline getireceğiz

Başta İzmir olmak üzere Ege Bölgesi’nden engelli hakları üzerine çalışan pek çok sivil toplum kuruluşunun katıldığı toplantıda konuşan Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bugün ortak aklı geliştirme noktasında bir aradayız. Karadeniz'de başladık bölge toplantılarımıza, sonrasında Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdik, şimdi de İzmir’de bir araya geldik.

Tüm paydaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Toplantımız herkes için hayırlısı olsun. Bu çalışmalar komisyonumuz için son derece aydınlatıcı olarak görüyoruz. Engelli bireylerin hayatını etkileyen isabetli kararlar sadece toplantılarda değil, hayatta karşılığı olan tecrübelerden doğuyor. Bu anlayışla 200'e yakın STK ile görüştük, odak grup çalışmaları yaptık, aileleri ve akademiye dinledik. Ben bu vesile ile tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. Her bir bireyden gelen bütün geri dönüşler bu raporda bir araya gelecek. Ülkemizin her bir bölgesindeki fotoğraf bir tablo ve bu tablonun gerçek haliyle görünmesini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Süleyman Elban: Engellilik bir kader değil, herkes engelli adayıdır

Kasapoğlu’nun ardından, İzmir’de yaşayan engelli oranı hakkında değerlendirmelerde bulunan ve herkesin potansiyel engelli adayı olduğunun altını çizen İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu vesile ile ilimizdeki paydaşlarımızla bir araya geldik herkese teşekkür ederim. Nüfusumuzun 5.88'i engelli vatandaşımız gözüküyor. Bizde MEB'e bağlı okullarımızda da 30.527 yavrumuz özel eğitimden yararlanıyor.

Engellilerimizle ilgili barınma tesislerimiz yüzde yüz doluluk oranıyla hizmet vermektedir. Bunun dışında kanunlarla engelli vatandaşlarımız ile ilgili hakların tamamını sonuna kadar takip ediyoruz. Konunun önemini biliyoruz. Esas konu şu: engellilik bir kader değil, herkes engelli adayıdır. Onun için engellilere yapılan yardım, yatırım ya da çalışma değil toplumun tamamına potansiyel olarak yapılmış bir çalışmadır. Hayat dinamik bu süreç içerisinde mutlaka eksiklikler olabilir.” dedi.

Cemil Tugay: Amacımız engelli vatandaşların hizmete ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak

Son olarak mikrofondan belediyenin engelli vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan ve engelli vatandaşların hizmete ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak istediklerini açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise şu ifadeleri kullandı:

"Bizler hak temelli ve bütüncül bir modelle engelli kapsamına giren yurttaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amacımız engelli vatandaşların hizmete ulaşımda karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmak. Bugün yeni yapacağımız çalışmalarla projelerimiz çok daha ileri noktaya götürmeliyiz."