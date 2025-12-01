Son Mühür/ Beste Temel- ROTA Koleji Spor Kulübü’nün genç yeteneği İdil Üngör, 27-30 Kasım tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenen Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Final Müsabakaları’nda dikkatleri üzerine çekti. Türkiye genelinde 1.100 sporcunun katıldığı büyük organizasyonda istikrarlı bir performans sergileyen 12 yaşındaki Üngör, elde ettiği derecelerle adından sıkça söz ettirdi ve kulübünün yüzme camiasındaki konumunu güçlendirdi.

Final müsabakalarında zirveyi zorladı

Katılım barajlarını aşarak finale kalmaya hak kazanan en iyi genç sporcuların yarıştığı Trabzon’daki final müsabakaları, üst düzey rekabete sahne oldu. İdil Üngör, mücadele ettiği ferdi branşlarda sergilediği hız ve disiplin ile rakiplerini geride bırakmayı başardı ve kürsünün değişmez ismi oldu.

Genç sporcunun final organizasyonunda elde ettiği etkileyici dereceler şunlardır:

100 Metre Kelebek: Türkiye Birincilik derecesi (01:06:73)

50 Metre Sırtüstü: Türkiye İkincilik derecesi (00:32:26)

200 Metre Sırtüstü: Türkiye İkincilik derecesi (02:29:03)

Kelebek stildeki rekorunu kimse kırmadı

İdil Üngör’ün yeteneği yalnızca bu yılki dereceleriyle sınırlı değil; genç sporcu, geçen sene (2024) elde ettiği büyük bir başarıyı da koruyor. 11 yaş kategorisinde 50 metre kelebek stilinde 00:30:27’lik inanılmaz bir dereceyle kırdığı Türkiye Rekoru, bu yılki müsabakalarda dahi geçilemeyerek tazeliğini korudu. Bu başarı, Üngör’ün gelecekteki potansiyelinin ne denli yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Başarısında emeği geçen Çağdaş Coşar, Utku Seçkin ve Canan Güçer hocalarına teşekkür eden İdil Üngör, yüzmenin bir ekip çalışması olduğunu vurguladı. Kazandığı madalyalar ve kırdığı rekorlarla geleceğin umut vadeden sporcularından biri olduğunu gösteren Üngör, hız kesmeden antrenmanlarına devam edeceğini belirtti.

Genç sporcunun disiplinli çalışması ve ulusal arenadaki istikrarı, ROTA Koleji Spor Kulübü yönetimi ve camiası için de büyük bir gurur kaynağı olarak kayıtlara geçti.