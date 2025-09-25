Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, çeşitli illerde yaptığı konuşmalarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması ertelendi. Diyarbakır, Mersin, Ankara ve Mardin’deki konuşmalarla ilgili açılan ve dört dosyanın birleştirildiği davada Demirtaş duruşmaya katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Yargıtay kararı mahkemeye taşındı

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın davasında mahkeme hakimi, Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan verilen 3 yıl 6 aylık hapis cezasının Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu açıkladı.

Avukat Özbek: “Yasama sorumsuzluğu araştırılmalı”

Demirtaş’ın avukatı Özgür Özbek, Yargıtay kararının davaya etkisi olacağını belirtti. Özbek, “Yargıtay, Bakırköy 46’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararın, sanığın TBMM’deki görev süresinde yaptığı konuşmaların ‘yasama sorumsuzluğu’ kapsamında olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla bozulduğunu ifade etti.

Bu nedenle, sanığın grup toplantılarına ait belgeler ve tutanakların TBMM Başkanlığı’ndan temin edilerek incelenmesi gerekiyor” dedi.

Mahkeme ara kararını verdi

Mahkeme, avukatın talebini kabul ederek ara kararını açıkladı. Karara göre, Yargıtay tarafından bozulan Bakırköy dosyasının örneği incelenmek üzere mahkemeye gönderilecek ve Demirtaş’ın TBMM Grup Toplantıları’ndaki konuşmalarına ilişkin belge ve tutanaklarla ilgili işlemler yapılacak. Duruşma, 27 Kasım’a ertelendi.