Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, Şahinbey Belediyesi’nin Çanakkale Gezileri Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. İlçe yönetimi, öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Tekin, yaptığı konuşmada hem gençlere tavsiyelerde bulundu hem de eğitim sisteminde yapılan revizyonlara dikkat çekti. Bakan Tekin, özellikle Çanakkale gibi tarihi önemi yüksek coğrafyaların eğitimdeki yeri ve yeni müfredatın temel felsefesi üzerine değerlendirmeler yaptı. Toplantının sonunda ise öğrencilerle birlikte Çanakkale Türküsü’nü seslendirerek programa duygusal bir hava kattı.

Şahinbey Belediyesi'nden Çanakkale'ye büyük organizasyon

Toplantıda söz alan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gerçekleştirdikleri Çanakkale gezileri programının kapsamı hakkında bilgiler verdi. Başkan Tahmazoğlu, bu güne kadar toplamda 247 bin öğrenci ve vatandaşı Çanakkale’ye gönderdiklerini belirtti. Bu sayıyı Ekim ayı itibarıyla 253 bine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Tahmazoğlu, programın amacının yalnızca gezi olmadığını, genç nesilleri ve vatandaşları ecdadın mirasıyla buluşturmak olduğunu vurguladı. Tahmazoğlu, "Eğitim sadece okul duvarları içinde kalmamalıdır. Tarihi, yaşandığı yerde öğrenmek adına, gençlerimiz ve vatandaşlarımızı 253 bin şehidimizin yattığı Çanakkale’de buluşturarak onlara bir nevi teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz," dedi.

Milli Eğitim Bakanı'ndan yeni maarif modeli vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise öğrencilere hitap ederken, öncelikli olarak hayata geçirdikleri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, öğrencilerden atalarının bıraktığı mirasa sahip çıkmalarını isteyerek, "Atalarımıza, dedelerimize, onların bize kanlarıyla, canlarıyla miras bıraktığı bu topraklara sizler de layıkıyla çalışın istiyoruz," çağrısında bulundu. Bakanlığın müfredat revizyonuna değinen Tekin, yeni modelin temel amacını şu sözlerle açıkladı: "Kendi değerlerimize uygun bir şekilde müfredatımızı revize ettik. Bu anlamda Çanakkale bizim için üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir coğrafya. Ama sadece Çanakkale değil, Anadolu’nun her tarafı bizim için büyük önem taşıyor. Orada atalarımızın ve dedelerimizin nasıl bir mücadele verdiğini, hangi şartlarda vatan savunması yaptığını yerinde görmeniz ve bu bilinci edinmeniz hayati derecede önemli," diyerek gençlerin tarih bilincinin önemini vurguladı. Bakan Tekin’in bu sözleri, tarihi alan gezilerinin eğitimdeki tamamlayıcı rolüne yapılan güçlü bir vurgu olarak yorumlandı.