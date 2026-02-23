Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti liderleri ve Meclis gruplarıyla bir dizi temas gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun tamamlanan raporu ile rapor sonrası atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaret
Kurtulmuş, temasları kapsamında yarın saat 15.30’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret edecek. Görüşmede, Meclis çalışmaları ve komisyon raporuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.
Parti liderleriyle temas trafiği başlıyor
TBMM Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis grup yönetimleriyle görüşerek rapora ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.
Ziyaret programı açıklandı
Kurtulmuş’un iki gün sürecek ziyaret programı şöyle:
24 Şubat Salı
12.00 — Milliyetçi Hareket Partisi
15.30 — Cumhuriyet Halk Partisi
16.30 — DEM Parti
25 Şubat Çarşamba
15.00 — Yeni Yol Partisi
16.00 — Adalet ve Kalkınma Partisi
Gündemde toplumsal dayanışma ve uzlaşı vurgusu
Görüşmelerde, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu raporunun içeriği ve uygulanabilecek önerilerinin yanı sıra Meclis’te uzlaşı ve toplumsal birlik mesajlarının güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.
Ziyaretlerin, Meclis çatısı altında siyasi diyalog ve iş birliği zeminini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.