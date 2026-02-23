Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti liderleri ve Meclis gruplarıyla bir dizi temas gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu’nun tamamlanan raporu ile rapor sonrası atılabilecek adımların ele alınması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ziyaret

Kurtulmuş, temasları kapsamında yarın saat 15.30’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret edecek. Görüşmede, Meclis çalışmaları ve komisyon raporuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması öngörülüyor.

Parti liderleriyle temas trafiği başlıyor

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanları ve Meclis grup yönetimleriyle görüşerek rapora ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Ziyaret programı açıklandı

Kurtulmuş’un iki gün sürecek ziyaret programı şöyle:

24 Şubat Salı

12.00 — Milliyetçi Hareket Partisi

15.30 — Cumhuriyet Halk Partisi

16.30 — DEM Parti

25 Şubat Çarşamba

15.00 — Yeni Yol Partisi

16.00 — Adalet ve Kalkınma Partisi

Gündemde toplumsal dayanışma ve uzlaşı vurgusu

Görüşmelerde, Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu raporunun içeriği ve uygulanabilecek önerilerinin yanı sıra Meclis’te uzlaşı ve toplumsal birlik mesajlarının güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Ziyaretlerin, Meclis çatısı altında siyasi diyalog ve iş birliği zeminini güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.