CHP'nin kurultay davasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Davanın 3. duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülürken, mahkeme tarafından ara karar açıklandı. Dava dosyasının İBB davası dosyasıyla birleştirilmesi için İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına karar verildi. Bu gelişmenin ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den sert bir tepki geldi.

"Hâkim ayarlandı, dosya kaçırıldı, kumpas kuruldu!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Emir, "39'uncu Olağan Kurultayımızdan tam bir gün önce, 27 Kasım 2025 tarihli HSK kararnamesi ile Kurultay davasına bakan Ankara 26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi hakimi değiştirilmişti.

O hakim bugün davanın 3'üncü celsesinde Kurultay davası dosyasını İstanbul’a göndererek Saray operasyonunu tescilledi!

Bu karar, somut delil bulamayınca HSK'nın başına getirilmek için sarayın Bakan atadığı Akın Gürlek'in "adrese teslim" yargı kumpasıdır!

Bu karar iktidarı kaybettiğini bilen Saray rejiminin yargı eliyle yürüttüğü siyasi operasyonun ilanıdır.

Ne kurultay irademizi ne de hukuku sizin kirli kumpaslarınıza teslim etmeyeceğiz.

Bu harami düzene boyun eğmeyeceğiz, adaleti mutlaka tesis edeceğiz!" dedi.