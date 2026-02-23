Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayine yönelik 100 milyar liralık yeni finansman programını kamuoyuna duyurdu. Program kapsamında, KOBİ’ler ile büyük ölçekli işletmelerin uygun koşullarla krediye erişimi sağlanırken, istihdamın korunması temel şart olarak belirlendi.

İmalat sanayine 100 milyar liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek “İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı” ile imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere önemli ölçekte finansman imkânı sunulacak. Program çerçevesinde firmalar, istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Kredilerin 6 ayı anapara geri ödemesiz olacak şekilde en fazla 36 ay vadeyle sağlanacağı, finansmanın uygun koşullarla sunulacağı bildirildi. Başvuruların mart ayı başından itibaren alınacağı açıklandı.

Finansman maliyeti yüzde 33’e kadar düşecek

KOSGEB Konferans Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Kacır, program kapsamında kredi maliyetlerinin yüzde 33 seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Emek yoğun sektörler dışındaki imalat KOBİ’lerinde finansman maliyetinin 10 puanlık bölümünün KOSGEB tarafından karşılanacağı, bu sayede yıllık maliyetin yüzde 23’e kadar düşebileceği ifade edildi.

Destekten yararlanmanın şartı istihdamı korumak

Programın temel kriteri olarak istihdamın korunması öne çıktı. Buna göre işletmelerin destekten yararlanabilmesi için 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama çalışan sayısını koruma taahhüdünde bulunması gerekecek.

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya sektörlerinde çalışan başına sağlanan destek miktarı 3 bin 500 liraya yükseltilirken, program kapsamına büyük ölçekli işletmeler de dahil edildi. Uygulama ile toplam 1 milyon 100 bin kişilik istihdamın korunması hedefleniyor.

“Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor”

Kacır konuşmasında, Türkiye ekonomisinin son 21 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,5 trilyon doları aştığını belirtti. Pandemi sonrası süreçte sanayi üretiminin Almanya, Fransa ve İtalya’da gerilediğini, Türkiye’de ise yüzde 31,5 oranında artış kaydedildiğini dile getirdi.

Yatırım teşviklerinde artış

2025 yılı içerisinde 7 bin 354 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini aktaran Kacır, toplam 1,5 trilyon liralık yatırımın ve 157 bin kişilik istihdamın önünün açıldığını ifade etti. Yeni teşvik sistemiyle teknoloji odaklı ve bölgesel kalkınmayı hedefleyen projelere verilen desteklerin artırıldığını belirten Kacır, 6. bölge illerinde SGK prim desteği süresinin 14 yıla kadar uzatıldığını hatırlattı.

Kacır, yatırım, üretim ve ihracatı desteklemeye yönelik uygulamaların sürdürüleceğini ve sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştıracak adımların devam edeceğini bildirdi.