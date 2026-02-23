İstanbul merkezli yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan 32 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden bir kısmı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri istendi.

İstanbul merkezli operasyonun detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Çalışmalarda, yasal bahis siteleri üzerinden oynanan ve rakip lehine sonuçlara yönelik olduğu değerlendirilen bahislerle bağlantılı kulüp yöneticileri hedef alındı.

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

11 şüpheli için tutuklama talebi

Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdullah Sancak, Aytaç Altay, Ersin Sarıkaya, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Bahadır Haktanır, Ferhat Karademir, Orhan Dönmez, Osman Serper ve Tuncay Gülel tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Diğer 21 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında aranan 1 şüpheli hakkında yakalama kararı talep edildi.

Bahis hesapları mercek altına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda “futbolda bahis-şike” olarak bilinen soruşturma kapsamında profesyonel liglerde görev yapan kulüp yöneticileri hakkında inceleme yürütüldüğü belirtildi. Yapılan araştırmalarda 33 şüphelinin bahis hesabının bulunduğu tespit edildi.

Özellikle yöneticisi oldukları takımın başka bir takımla oynadığı karşılaşmalar sırasında rakip ekip lehine bahis oynandığı yönündeki bulguların soruşturmanın merkezinde yer aldığı ifade edildi.

6222 sayılı kanun kapsamında soruşturma

Şüpheliler hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un 11. maddesine muhalefet kapsamında “şike ve teşvik primi” iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

İstanbul merkezli olmak üzere farklı illerde 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 32 zanlının yakalandığı ve firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Çok sayıda kulüp yöneticisi soruşturma listesinde

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler arasında Süper Lig ve alt liglerde mücadele eden birçok kulübün yöneticilerinin bulunduğu öğrenildi. Farklı kulüplerde görev yapan yöneticilere yönelik yürütülen soruşturmanın Türk futbolunda etik ve disiplin süreçleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.