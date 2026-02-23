ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Meksika’ya yönelik dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Trump, uyuşturucu kartellerine karşı yürütülen mücadelenin daha güçlü şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Kartellere karşı daha güçlü adımlar çağrısı

Trump paylaşımında, Meksika’nın uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü çalışmaların artırılması gerektiğini belirterek, bu yapıların hem bölgesel güvenliği hem de uluslararası istikrarı tehdit ettiğine işaret etti.

Uyuşturucu ile mücadelede iş birliği vurgusu

ABD yönetiminin uzun süredir uyuşturucu kaçakçılığı ve kartel faaliyetleriyle mücadeleyi öncelikli güvenlik konuları arasında gördüğü biliniyor. Trump’ın açıklaması, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin önemine dikkat çeken bir mesaj olarak değerlendirildi.

Sınır güvenliği ve kaçakçılık sorunu gündemde

Uyuşturucu kartellerinin faaliyetleri, özellikle sınır güvenliği ve yasa dışı ticaret konularında ABD ile Meksika arasında süregelen tartışmaların merkezinde yer alıyor. Trump’ın mesajı, bu sorunlara karşı daha kararlı ve koordineli adımlar atılması gerektiği yönünde bir çağrı niteliği taşıyor.

Uzmanlar, kartel faaliyetlerine karşı etkin mücadele için iki ülke arasında istihbarat paylaşımı, sınır güvenliği önlemleri ve ortak operasyonların kritik rol oynadığını belirtiyor.