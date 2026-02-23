Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"Küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik!"

Bakan değişikliklerini gündemine alan Erdoğan, "Geçen hafta kabinemizde küçük çaplı revizyon gerçekleştirdik. İçişleri ve Adalet Bakanlıklarında arkadaşlarımız devir teslimlerini yaptılar. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşimize Cenab-ı Allah'ta muvaffakiyetler diliyorum. 2,4 yıl boyunca devletimize ve hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakârlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan razı olsun diyorum." dedi.

"Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor!"

Küresel gelişmeler hakkında da konuşan Erdoğan, "Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğunu unutmadan hakkı, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor.

Dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde Türkiye'nin yegane amacı dostlarının sayısını artırmak, yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretme gayretinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken herkesten hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye'nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımlar atacağı merak ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir!"

"Şahsımızı karanfillerle karşılayan ve coşkuyla bağrına basan Boğaziçili genç kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan eski kütüphanenin yerine 3 bin kullanıcı, 1,5 milyon kitap kapasiteli modern bir eser inşa edeceğiz. 3 milyar liralık bir yatırımla Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni ve tam teşekküllü labaratuvar komleksi kazandıracağız. 1000 kişilik yeni konferans salonunu üniversitemizin kullanımana sunacağız. 220 kişi kapasiteli kız öğrenci yurdu ile birlikte 8 milyarı aşan yatırımlarla üniversitemizin eğitim ve barınma standartlarını daha da yükselteceğiz. Üniversiteler hiçbir marjinal ideolojinin kurtarılmış bölgesi değildir.

Üniversiteler halkındır, aziz milletimizindir. Üniversiteler zenginlerin, elitlerin olduğu kadar gariban çobanın, çiftçinin, işçinin, inşaat ustasınındır onların çocuklarıdır. Giriş kapısına ikna odalarının kurulduğu, kılık kıyafetlerinden dolayı genç kızların alınmadığı, klan dayanışmasıyla unvanların ona buna peşkeş çekildiği, tek tipçi dayatmaların hakim olduğu karanlık dönemler üniversiteler geride kalmış, üniversitelerimiz özgürleşmiştir. Üniversiteler birilerinin özel mülkü olmaktan çıkmış, asli sahibine iade edilmiş, halka adiyeti teyid ve tescil edilmiştir. Allah'ın izniyle bundan dönüş olmayacaktır. Üniversitelerimizi babaların malı gibi gören, arka bahçeleri gibi gören mütekebbir ve müstebitlerin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz. Üniversitelerimizin ilime ve bilime yaptığı nitelikli katkılarla anılması için çalışmaya devam edeceğiz."

Terörsüz Türkiye süreci açıklaması!

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Erdoğan, "Valiler buluşması vesilesiyle 81 il valimizle külliyemizde bir araya geldik. Şehr-i Ramazan'a merhaba dediğimiz 19 Şubat'ta ilk iftarımızı her zaman olduğu gibi şehit ailelerimizle yaptık. Şehitlerimizin ruhunu incitetecek, gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiç bir girişime fırsat vermiyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız." dedi.