Son Mühür - Konuya ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" sözleri kullanıldı.

İlker Arslan kimdir?

1994 yılında Polis Akademisi'nden Komiser Yardımcısı olarak mezun olan İlker Arslan, meslek hayatına Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nde başladı. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara'da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı görevini üstlendi. 2021-2024 yılları arasında ise Kuzey Makedonya’nın Üsküp şehrinde Büyükelçilik İçişleri Müşaviri olarak görev yaptı. 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Sivas doğumlu olan Arslan, evli ve üç çocuk babasıdır.