Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz’un 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Kocatepe’de düzenlenen törene katıldı. Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı’nda gerçekleşen törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve çelenk sunuldu.

Milli mücadelenin ruhu yaşatıldı

Konuşmalarında, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde Büyük Taarruz’un önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Törene damgasını vuran an ise Türk Hava Kuvvetleri’nin yaptığı gösteri uçuşları oldu. Gökyüzünde süzülen ay-yıldızlı bayrak, izleyenler tarafından coşkuyla alkışlandı.

Yoğun protokol katılımı

Törene; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den çok sayıda milletvekili katıldı.