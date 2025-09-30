Son Mühür- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan 20 maddelik Gazze planına ilişkin “Filistin'de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir. Planın hayata geçmesi için Hamas'ın kabulü önemli. Yoksa çatışmalar tekrar başlayabilir. Filistin'in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir” dedi.

ABD Donald Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planını İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile açıkladı. Trump, planın taraflarca kabul edilmesi hâlinde “savaşın” derhâl sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını belirtti.

Söz konusu planın taraflarca kabul edilmesi hâlinde uzun zamandır çözülemeyen bir krizin son bulacağını ve Orta Doğu'ya barış getireceğini savunan Trump, önerinin Hamas tarafından kabul edilmesi hâlinde, tüm esirlerin en fazla 72 saat içinde serbest bırakılacağını belirtti.

“Planda hassasiyet gösterdiğimiz hususlar var”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze planına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. “Gazze'nin İsrail tarafından ilhak edilmeyecek ve İsrail ordusunun geri çekilecek olmasını” desteklediklerini belirten Özel, “CHP olarak Filistin sorununu tarihsel bir tutarlılık ve vicdani bir kararlılıkla her zaman sahiplendik. Gazze'deki insanlık dramına en sert tepkiyi gösterdik. Filistin'de her gün çocuklar ve kadınların da içinde olduğu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybediyor. Tüm endişelerimizi muhafaza ederek Gazze'de ateşkesin sağlanmasından, günahsız Filistinlilerin İsrail kırımından kurtulma ümidinden memnuniyet duyuyoruz. Açıklanan planda bizim en başından beri hassasiyet gösterdiğimiz bazı hususların yer aldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Filistinlilere geri dönme imkânı sağlanmasını destekliyoruz”

Özel, planın içeriğinin bazı insanî ve siyasi unsurları barındırdığını söyledi; Gazze'ye yönelik insani yardımın kolaylaştırılacak olmasını, Filistinlilerin zorla göç ettirilmeyecek olmasını ve geri dönüş haklarının korunmasının olumlu yönler olduğunu ifade etti.

Geçmişte yaşanan kayıplara dikkat çeken ve Gazze'deki insanlık dramının etkilerini hatırlatan Özel, “İnsani yardıma izin verilecek olmasını, Filistinlilerin tehcire zorlanmayacak olmasını ve göçmek zorunda bırakılan Filistinlilere geri dönme imkânı sağlanmasını destekliyoruz. Rehinelerin serbest bırakılmasını olumlu buluyoruz” dedi.

Hamas’ın kabulüne dikkat çekti

CHP lideri, Türkiye'nin barışın korunması için sorumluluk almasının gerektiğini vurguladı. Ana muhalefet partisi olarak bu tür bir girişimi desteklediklerini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Filistin'de oluşturulacak bir barış gücünün parçası olmak da buna dahildir. Hem Hamas'ın hem de Netanyahu kabinesindeki bazı şahin isimlerin plana direnme, süreci zora sokmaya çalışma ihtimali var. Planın hayata geçmesi için Hamas'ın kabulü önemli. Yoksa çatışmalar tekrar başlayabilir. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Tüm bunlarla birlikte Filistin sorununun çözümü için iki noktanın dikkate alınması gerektiğinin altını çizmeliyiz. Filistin'in geleceğini ilgilendiren her türlü çözüm sürecinde Filistinlilerin yer alması gerekir.”

“Çözüm iki devletli bir yapıyla mümkün”

CHP lideri, nihai çözümün iki devletli bir yapıyla mümkün olacağını yineledi ve Birleşmiş Milletler kararlarına atıfta bulundu. Özel, “Bu sürecin, iki devletli çözüm talebine engel olmaması gerekir. Nihai çözümün ancak iki devletli bir yapıyla gerçekleşeceğini tekrar ediyor, bu konudaki Birleşmiş Milletler (BM) kararını hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

İzzetbegoviç'in sözlerini hatırlattı

Özel, hem planın uygulanma adımlarını hem de saha koşullarını yakından takip ettiklerini belirterek sözlerine şunları ekledi:

“ABD-İngiltere'nin, Filistinlilere sormadan hazırladığı, BM'nin görevini insani yardımların ulaştırılmasına indirgeyen, Gazze'nin başına Irak işgalini desteklemiş Tony Blair'i getirmeyi hedefleyen bu plana ilişkin yaklaşımımızı Aliya İzzetbegoviç'in şu sözleriyle özetleyebilirim: Bu adil bir barış değil ama kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir.”