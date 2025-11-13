Son Mühür- Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın yeniden yargılanma ve tahliye talebi, yerel mahkemeler tarafından bir kez daha reddedildi. Süreç, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen infazın durdurulmaması ve yerel mahkemenin AYM'yi yetki gaspıyla suçlaması nedeniyle yargı sisteminde yeni bir tartışma yarattı.

AYM ihlal kararı vermişti

Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti. Kahraman'ın avukatları aracılığıyla yaptığı bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, 31 Temmuz'da oy çokluğuyla, Kahraman'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve bu nedenle yeniden yargılanması gerektiğine karar vermişti. Kararın gerekçesi 17 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak hukuki süreç resmileşmişti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden ret

AYM'nin yeniden yargılama yönündeki ihlal kararına rağmen, Kahraman'ın infazın durdurulması ve tahliye talebine ilk yanıt, davayı yürüten İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geldi. Mahkeme, AYM'nin tahliye ve yeniden yargılama talebini reddettiğini açıkladı.

Mahkemenin ret kararı gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi'nin pozisyonu sert bir dille eleştirildi. Kararda, "AYM temyiz veya istinaf mercii değildir, süper temyiz mahkemesi de değildir" ifadelerine yer verildi. Bu ifadeler, yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi'ni yetki gaspıyla suçladığı yönünde yorumlandı ve yargı kurumları arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

Bir üst mahkeme itirazı da reddedildi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına Tayfun Kahraman'ın avukatları tarafından bir üst mahkeme olan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu. Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararına karşı hazırlanan 32 sayfalık itirazın, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yoğun gündem gerekçe gösterilerek sadece iki satırla reddedildiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Tayfun Kahraman'ın tahliye olma umutları, ikinci bir yargı kararıyla askıya alınmış oldu.