Son Mühür / Yiğit Uzun - İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, gazeteci Furkan Karabay hakkında yürütülen soruşturmanın son tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karabay, 182 gündür cezaevinde bulunuyor.

Mahkeme, 14 Ekim ve 11 Kasım tarihli ara kararlarında aynı gerekçelere yer verdi. Her iki kararda da suçun vasfı, öngörülen ceza miktarı, delillerin niteliği ve adli kontrol tedbirlerinin “yetersiz kalacağı” değerlendirmeleri tekrarlandı.

Karabay, yaklaşık 6,5 ay sonra ilk kez 2 Aralık 2025’te hakim karşısında olacak.

Neden tutuklandı?

Furkan Karabay hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu suçlamalar yöneltildi:

Cumhurbaşkanına hakaret,

Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek,

Hakaret.

Tutuklama kararına dayanak olarak; 13 Mayıs 2025 tarihli Video Çözümleme Raporu, sosyal medya paylaşımları ve dosyadaki diğer dijital materyaller gösterildi. Mahkeme, bu delillerin “kuvvetli suç şüphesi” oluşturduğu kanaatine vardı.

Kararlarda, suçun vasfı ve öngörülen ceza miktarı nedeniyle tutuklamanın ölçülü olduğu, tahliye edilmesi halinde uygulanacak adli kontrol hükümlerin ise yeterli olmayacağı belirtildi.

Furkan Karabay kimdir?

Furkan Karabay, kamusal ilgi taşıyan dosyalar, adliye muhabirliği ve yargı süreçleri üzerine çalışan bir gazetecidir. Uzun yıllar çeşitli medya kuruluşlarında görev yaptı.

Özellikle yargı haberleri, dava süreçleri, iddianameler ve kamuya açık soruşturma dosyaları üzerine yaptığı takip ve analizlerle bilinir. Sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış; adliye, güvenlik ve siyaset hattındaki gelişmeleri düzenli olarak kamuoyu ile paylaşmıştır.

Karabay, tutuklandığı tarihe kadar gazetecilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyordu.

Aynı gerekçe iki kararda da yer aldı

Her iki mahkeme kararında da şu değerlendirmeler tekrarlandı:

Delillerin kuvvetli suç şüphesi oluşturduğu,

Suçun niteliği ve öngörülen ceza miktarına göre tutuklamanın ölçülü olduğu,

Adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı.

14 Ekim ve 11 Kasım tarihli kararlar arasında gerekçe açısından herhangi bir fark bulunmuyor.

Süreç yakından izleniyor

Karabay’ın tutukluluğu, gazeteci örgütleri ve hukukçular tarafından dikkatle takip ediliyor.

2 Aralık’taki duruşmada tutukluluk halinin yeniden değerlendirilmesi ve iddianamenin detaylarının mahkeme huzurunda ele alınması bekleniyor.