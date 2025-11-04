Dick Cheney'nin hayatını kaybettiğine dair haberler Amerika'da gündemin en üst sıralarında yer aldı. Özellikle başkan yardımcılığı görevindeki etkisi ve tartışmalı politikalarıyla tanınan Cheney, ABD siyasi tarihinde önemli bir figür olarak kabul edildi. Son yıllarda sağlık sorunları yaşadığı ve özellikle kalp rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü belirtiliyor.

Cheney'nin ölümünün ardından ailesi ve yakın çevresi tarafından yapılan açıklamalarda, son anlarında eşi Lynne ve kızları yanında olduğu ifade edildi. Onun vefatı siyaset dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bush döneminde uyguladığı politikalar ve Irak Savaşı'nın planlayıcılarından biri olması, hayatı boyunca tartışma konusu oldu.

Dick Cheney'nin Ölüm Nedeni

Cheney'nin ölüm nedeni zatürre ve kalp ile damar hastalıklarına bağlı komplikasyonlar olarak açıklandı. Uzun süredir kalp hastalığıyla mücadele ettiği ve bu rahatsızlıkların ilerlemesi sonucunda yaşama veda ettiği bildirildi. Daha önce geçirdiği kalp krizleri ve kalp ameliyatları, sağlık sorunlarının yıllardır devam ettiğini ortaya koyuyor. 84 yaşında hayatını kaybeden Dick Cheney'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, hastalığın son dönemlerinde ailenin yanında olduğu belirtildi.

Başkan Yardımcılığındaki Rolü ve Politikaları

Dick Cheney, ABD'nin 46. Başkan Yardımcısı olarak George W. Bush yönetimi sırasında 2001-2009 yılları arasında görev aldı. Modern ABD tarihinde “en güçlü başkan yardımcısı” olarak tanındı. 11 Eylül saldırılarından sonra ülkenin güvenlik ve dış politikasında belirleyici roller üstlendi. Özellikle Irak Savaşı'nın gerekçelerini savunması ve işgal kararının mimarlarından olması, siyasetteki etkisini gösterdi. Başkan yardımcılığı yıllarında birçok tartışmalı karara imza attı ve kamuoyunda eleştiriler aldı.

Dick Cheney kimdir?

Richard Bruce Cheney, 30 Ocak 1941’de Lincoln, Nebraska’da doğdu. Siyasi kariyerine 1970’lerde Kongre’de başlayarak, Gerald Ford döneminde Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü oldu. 1989‑1993 yılları arasında Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 2001‑2009 yılları arasında ise ABD Başkan Yardımcılığı yaptı. Özellikle Irak Savaşı ve “teröre karşı savaş” politikalarının şekillenmesinde öncü isimlerden biri oldu. Hayatının ilerleyen dönemlerinde Cumhuriyetçi Parti ile mesafesi açıldı ve zaman zaman partisine eleştiriler yöneltti. Eşi Lynne ile 1964 yılında evlendi, iki kızı oldu. Kalp rahatsızlıkları nedeniyle uzun yıllar tedavi gördü ve sağlık durumu sık sık gündeme geldi.