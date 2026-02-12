Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Ticaret Bakanlığı’nın tavuk ürünlerine ihracat yasağı koyması kararını değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Bedri Girit: Kısa dönemde fayda gibi gözükse de orta vadede önce ihracat firmalarına sonra ülkeye zarar vereceği kanaatindeyim

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan tavuk ihracatının durdurulması kararının şirketler çok ülkeye zarar vereceğini savunan ve ihracatta var olan müşterilerin başka alternatiflere yöneleceğinin altını çizen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Bu hamle ihracat yönelik çalışmaları olan şirketlerden çok ülkeye zarar verir diye düşünüyorum. Çünkü tabiri caizse müşteri kaçtığı zaman sizin keyfinizi beklemez bir başka yer ile irtibata girer malını başka yerden alır oradan devam eder.

Sizin aynı müşteriye dönmeniz için tekrar raf parası ve başka tavizler vermeniz gereklidir. Çünkü karşı tarafta güven duygusu yok olmuştur. O açıdan ne olursa olsun biz bunların kısa dönemde fayda gibi gözükse de orta vadede önce ihracat firmalarına sonra ülkeye zarar vereceği kanaatindeyim. Firmaların şu an şöyle bir şansı var, yeni döneme göre kurgu yapabilirler çok üretmektense az üretir ve piyasaya sürer vatandaşta daha pahalıya ürünü elde etmek zorunda kalır. Bunlar genel doğrulardır.” diye konuştu.

“Başka çözümler ve yöntemler bulunabilir diye düşünüyorum”

Öte yandan, Türkiye’nin tavuk ihracatında çok önemli bir noktada olduğunu hatırlatarak, başka bir çözümün ve yöntemin bulunabileceğini kaydeden, Girit, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sadece bizim piliç eti 525 bin ton yani 750 milyon dolara yakın (yumurta hariç) ihracat rakamımız var. Buna böyle bir şey gelmesi iyi olmadı çünkü karşı taraf kontrat imzalamaz, çünkü müşteriler gönderip gönderemeyeceğimizi bize soruyor. Uluslararası hukukta yaptırımlar yüksektir, yani gönderemezseniz başınız derde girer. Biz otomatikman spotçu oluyoruz demek oluyor bu. Başka çözümler ve yöntemler bulunabilir diye düşünüyorum.”