Son Mühür - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı dönemlerde oluşabilecek taşkın riskini azaltmak ve tarım arazilerini korumak amacıyla il genelindeki dere yataklarında temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde toplam 359 bin metre dere temizliği tamamlandı.

Gölmarmara’da iki mahalle kapsama alındı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gölmarmara ilçesine bağlı İsmetpaşa ve Atatürk mahallelerinde başlatılan çalışmalar sonuçlandı. İsmetpaşa Mahallesi’nde 2 bin 300 metre, Atatürk Mahallesi’nde ise 300 metre olmak üzere toplam 3 kilometrelik dere yatağı temizlenerek taşkın riski azaltıldı.

Tarım arazileri güvence altına alındı

Yapılan çalışma sayesinde bölgedeki tarım arazileri taşkın tehditlerine karşı koruma altına alınırken, mahalle sakinleri açısından da daha güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu.

“Üreticilerimiz rahat bir nefes alacak”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, MASKİ’nin dere temizliği ve çevresel iyileştirme çalışmalarına büyük önem verdiğini belirtti. Günay, bu çalışmalarla hem doğal yaşamın korunduğunu hem de kırsal ekonominin desteklendiğini ifade ederek, vatandaşların can ve mal güvenliği için bakım ve ıslah faaliyetlerinin program dâhilinde devam edeceğini kaydetti.