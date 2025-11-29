Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan karı-koca yaşamını yitirdi.

Tır ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kapaklı Mahallesi yolu üzerinde saat 07.33 sıralarında gerçekleşti. Zihni Başkan (64) yönetimindeki 35 AIL 903 plakalı otomobil, tali yoldan Manisa istikametine dönüş yapan 35 BZN 389 plakalı tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Zihni Başkan ve eşi Saadet Başkan’ın (64) yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölge, güvenlik amaçlı çembere alınarak incelemelere başlandı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, tır sürücüsü N.O. (48) gözaltına alınarak Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.